В «Баварии» произошла вспышка коронавируса

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«Бавария» подтвердила еще несколько случаев заболевания коронавирусом в клубе. Матч чемпионата Германии против «Уильма», запланированный на воскресенье, может быть перенесен.

Пять дней назад мюнхенский клуб заявил, что несколько членов команды были отправлены на карантин из-за положительных тестов на COVID-19. Имена игроков не называются.

На следующей неделе «Баварии» предстоят два матча в рамках Евролиги, против «Фенербахче» и «Милана».

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