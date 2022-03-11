В «Баварии» произошла вспышка коронавируса

подтвердила еще несколько случаев заболевания коронавирусом в клубе. Матч чемпионата Германии против «Уильма», запланированный на воскресенье, может быть перенесен.

Пять дней назад мюнхенский клуб заявил, что несколько членов команды были отправлены на карантин из-за положительных тестов на . Имена игроков не называются.

На следующей неделе «Баварии» предстоят два матча в рамках , против «Фенербахче» и «Милана».

После отъезда иностранцев ваш интерес к русскому баскетболу вырос?