Уолт Фрэйзер: «Лука Дончич – один из самых больших плакс в лиге»

Легенда «Нью-Йорка» Уолт Фрэйзер раскритиковал словенского защитника «Далласа» Луку Дончича за то, что тот постоянно жалуется.
«Лука Дончич – один из самых больших плакс в лиге. Посмотрите на него, он всегда плачет», – цитирует Фрэйзера журналист Томми Бир.
В среду «Мэверикс» потерпели крупное поражение от «Никс» – 77:107. Дончич набрал 31 очко, сделал 6 подборов и 4 передачи.
Вокруг кого лучше строить команду будущего – вокруг Луки, Мобли или Тейтума? Выбираем самых перспективных игроков НБА моложе 23 лет