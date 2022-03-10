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    Уолт Фрэйзер: «Лука Дончич – один из самых больших плакс в лиге»

    Теги Даллас НБА Уолт Фрэйзер Лука Дончич Баскетбол

    Легенда «Нью-Йорка» Уолт Фрэйзер раскритиковал словенского защитника «Далласа» Луку Дончича за то, что тот постоянно жалуется. 

    «Лука Дончич – один из самых больших плакс в лиге. Посмотрите на него, он всегда плачет», – цитирует Фрэйзера журналист Томми Бир.

    В среду «Мэверикс» потерпели крупное поражение от «Никс» – 77:107. Дончич набрал 31 очко, сделал 6 подборов и 4 передачи.

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