Уолт Фрэйзер: «Лука Дончич – один из самых больших плакс в лиге»

Легенда «Нью-Йорка» раскритиковал словенского защитника Луку Дончича за то, что тот постоянно жалуется.

– один из самых больших плакс в лиге. Посмотрите на него, он всегда плачет», – цитирует Фрэйзера журналист Томми Бир.

В среду «Мэверикс» потерпели крупное поражение от «Никс» – 77:107. Дончич набрал 31 очко, сделал 6 подборов и 4 передачи.

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