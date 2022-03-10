«Лейкерс» уступили «Рокетс», которые сыграли без двух стартеров и имели 2-17 в последних 19 матчах

в среду уступили в гостях идущим на последнем месте в Западной конференции «Рокетс» (130:139 ОТ).

провел встречу без двух игроков стартовой пятерки и имел результат 2-17 в последних 19 матчах. В составе техасцев новичок набрал рекордные в карьере 32 очка.

«Лейкерс» проиграли в гостях девятый раз подряд, поражение стало шестым в последних семи матчах. С результатом 28-37 команда идет 9-й на Западе.

В состав «озерников» вернулся , который оформил трипл-дабл.

Данки через соперника – это сокровища НБА. Определяем лучшие из лучших