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    Кайл Кузма оформил первый в карьере трипл-дабл в матче с «Бруклином»

    Теги Бруклин НБА Вашингтон видео Кайл Кузма Баскетбол

    Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма оформил первый в карьере трипл-дабл в матче с «Бруклином» (113:112).

    В активе Кузмы 15 очков, 10 передач и 13 подборов.

    За 38 минут на площадке Кузма реализовал 6 из 15 с игры.

    «Нашим главным посланием перед игрой было: «Эй, приятель, осталось еще 30 матчей. Все зависит от нас и от того, как мы хотим завершить этот сезон».

    Мы можем продолжать тыкать друг в друга пальцами или же играть свободно, получая удовольствие от происходящего», – заявил Кузма.

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