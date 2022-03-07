Бранко Максимович: «Сложившаяся ситуация станет отличной возможностью для молодых российских игроков»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович прокомментировал гостевую победу над (86:82) и высказал мнение, что отъезд многих легионеров из России даст возможность отечественным игрокам раскрыться.

«Очень рад за Лигу ВТБ и все клубы, что у нас все-таки есть возможность продолжать чемпионат. Я считаю, что сложившаяся ситуация станет отличной возможностью для молодых российских игроков, которые на самом деле являются очень талантливыми. У них будет отличная возможность проявить себя, получить больше игровой практики и получить развитие своей карьеры.

Учитывая ситуацию, подобные качели в игре — это абсолютно ожидаемо. Перед матчем говорили о важных аспектах, которые нужно сделать, чтобы остановить атакующую игру соперника, не позволять «Енисею» брать подборы под нашим кольцом. Очень рад, что команда выполнила задачу и одержала победу», – сказал Максимович.

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