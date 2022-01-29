Домантас Сабонис обошел своего отца Арвидаса Сабониса по количеству очков, набранных в НБА

Центровой «Индианы» Домантас Сабонис обошел своего легендарного отца по количеству очков, набранных за карьеру в НБА.

В пятницу в победном матче против «Оклахомы» (113:110 ОТ) литовский бигмен оформил трипл-дабл – 24 очка (9 из 16 с игры), 18 подборов и 10 передач за 44 минуты.

25-летний Домантас, который проводит шестой сезон в НБА, увеличил свой показатель по очкам за карьеру до 5 648 (за 398 матчей) и превзошел знаменитого отца (5 629 очков).

Арвидас Сабонис пришел в НБА в 1995 году в возрасте 31 года. Литовец провел семь сезонов за «Портленд» (1995-2001, 2002-2003), сыграв 470 матчей, набирая в среднем 12,0 очка.

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