Димитрис Итудис – о матче с «Автодором»: «Мы встретимся с неизвестным»

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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Итудис рассказал о подготовке к матчу Лиги ВТБ против «Автодора».

«При всем уважении, я не знаю в точности, как обстоят дела у «Автодора». У них была очень конкурентоспособная команда, но недавно в ней произошли изменения. Так что, мы встретимся с неизвестным.

У нас тоже было много изменений, мы пользуемся помощью нашей второй команды, к нам присоединились многие игроки из ЦСКА-2. Никола Милутинов работает с нами, Уилл Клайберн по-прежнему занимается индивидуально.

Мы серьезно тренируемся, у нас хорошая конкуренция. Мы оказались в новых обстоятельствах, у нас будет другая ротация, мы будем показывать другой тип игры, но мы с нетерпением ждем этого», – заявил Итудис.

Из иностранных игроков в рядах ЦСКА остались Никола Милутинов и Уилл Клайберн.

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