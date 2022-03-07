Аарон Гордон: «Никола Йокич – MVP»

Форвард «Денвера» Аарон Гордон отдал должное центровому Николе Йокичу после матча с «Новым Орлеаном» (138:130 ОТ).
«Он просто невероятен. Йокич – MVP. Я верю в это. Он в каждом матче выдает удивительную статистику, мы побеждаем.
Это большая роскошь, когда в сложном матче с овертаймом за вас играет MVP», – заявил Гордон.
Йокич в воскресенье записал на свой счет 46 очков, 12 подборов, 11 передач, 3 перехвата и 4 блок-шота.
В четвертой четверти и овертайме серб набрал в сумме 30 очков.
«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает