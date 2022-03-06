Леброн Джеймс: «Наше стремление победить было вызвано отчаянием»

Форвард «Лейкерс» прокомментировал победный матч против «Уорриорз» (124:166), в котором он набрал 56 очков.

«На пути с площадки в раздевалку парни спросили меня: «Каково это — набрать 56 очков?» Сейчас мне наплевать на 56 очков, я просто рад, что мы одержали победу. Это первое, что пришло мне в голову.

Наше стремление победить было вызвано отчаянием. Наши болельщики заслужили эту победу. В последнее время мы почти не показывали хорошую игру, поэтому было приятно одержать победу на глазах у своих болельщиков», – сказал Леброн.

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