Наверх
Sports.ru NBA

    Леброн Джеймс: «Наше стремление победить было вызвано отчаянием»

    Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победный матч против «Уорриорз» (124:166), в котором он набрал 56 очков.

    «На пути с площадки в раздевалку парни спросили меня: «Каково это — набрать 56 очков?» Сейчас мне наплевать на 56 очков, я просто рад, что мы одержали победу. Это первое, что пришло мне в голову.

    Наше стремление победить было вызвано отчаянием. Наши болельщики заслужили эту победу. В последнее время мы почти не показывали хорошую игру, поэтому было приятно одержать победу на глазах у своих болельщиков», – сказал Леброн.

    HBO сегодня выпускает художественный сериал о «Лейкерс» 80-х – самой безумной, яркой и сексуальной команде НБА

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные