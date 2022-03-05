Данте Экзам – MVP 28-го раунда Евролиги

Защитник «Барселоны» признан самым ценным игроком 28-го раунда регулярного чемпионата .

В победном матче с «Монако» Экзам записал на свой счет 22 очка, 5 подборов и 2 передачи.

Австралиец заработал 31 балл за эффективность действий, что является лучшим показателем среди всех игроков.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф