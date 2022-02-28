Данте Экзам продлил контракт с «Барселоной» до конца сезона

Разыгрывающий «Барселоны» подписал продление контракта с испанским клубом до 30 июня 2022 года. Соглашение с игроком истекало 28 февраля.

С момента своего перехода в «Барсу» в декабре 2021-го Экзам принял участие в 17 матчах, 11 – в Евролиге, 3 – в чемпионате Испании и 3 – в Кубке Испании. В Евролиге он набирает 6,0 очка (53% из-за дуги) и 2,7 подбора в среднем за матч.

Свой лучший матч австралиец провел против «Реала» в Евролиге, набрав 13 очков и сделав 3 подбора.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство