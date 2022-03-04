Ник Калатес вышел на 1-е место в истории Евролиги по результативным передачам за карьеру

Разыгрывающий «Барселоны» Ник Калатес стал лидером в истории Евролиги по результативным передачам.
Вторая передача Калатеса в победном матче 28-го раунда с «Монако» позволила ему обойти бывшего одноклубника Вассилиса Спанулиса (1607 за карьеру в Евролиге). Ник в итоге довел карьерный показатель до отметки 1612.
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Калатес вышел на первое место, проведя 269 матчей в Евролиге (на 89 меньше, чем у Спанулиса).
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