Ник Калатес вышел на 1-е место в истории Евролиги по результативным передачам за карьеру

Разыгрывающий «Барселоны» стал лидером в истории Евролиги по результативным передачам.

Вторая передача Калатеса в победном матче 28-го раунда с «Монако» позволила ему обойти бывшего одноклубника (1607 за карьеру в ). Ник в итоге довел карьерный показатель до отметки 1612.

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Калатес вышел на первое место, проведя 269 матчей в Евролиге (на 89 меньше, чем у Спанулиса).

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