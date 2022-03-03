Джек Харлоу сыграет главную роль в перезапуске фильма «Белые не умеют прыгать»

Американский рэпер Джек Харлоу сыграет главную роль в перезапуске культового фильма о баскетболе «Белые не умеют прыгать». Для 23-летнего музыканта эта работа станет дебютом в кино.

Режиссером картины будет Calmatic. Форвард «Бруклина» , игрок НФЛ Райан Кэлил и Ноа Вайнштейн являются исполнительными продюсерами.

Харлоу участвовал в Матче знаменитостей в рамках Уикенда всех звезд-2022 в Кливленде.

«Белые не умеют прыгать» – это баскетбольная комедия 1992 года, главные роли в которой сыграли Уэсли Снайпс и Вуди Харрельсон.

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