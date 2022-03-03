«Зенит» хочет включать перед матчами Лиги ВТБ гимны России, Беларуси и Казахстана

Санкт-петербургский «Зенит» обратился в Единую лигу ВТБ с просьбой разрешить включение государственного гимна Российской Федерации в церемонию открытия домашних матчей.

Об этом Sport24 сообщил источник в лиге.

Питерцы рассчитывают включать гимн РФ с ближайшей встречи в Санкт-Петербурге 6 марта. В этот день команда сыграет против пермской «Пармы».

«Зенит» также просит согласовать включение в церемонию открытия матчей Единой лиги ВТБ с участием белорусских и казахстанских команд государственных гимнов соответствующих стран.

«В целях пропаганды патриотических ценностей и государственных символов Российской Федерации среди зрителей и участников баскетбольных матчей в рамках Единой лиги ВТБ просим разрешить включение в церемонию открытия домашних матчей баскетбольного клуба «Зенит» исполнение государственного гимна Российской Федерации, начиная с ближайшего домашнего матча, который состоится в Санкт-Петербурге 6 марта.

Принимая во внимание то, что участниками Единой лиги ВТБ также являются команды Республики Беларусь и Республики Казахстан, в целях демонстрации дружбы, уважительного отношения и солидарности между нашими странами и командами-участницами Единой лиги ВТБ, просим также согласовать включение в церемонию открытия матчей с участием данных команд государственных гимнов соответствующих стран», – в числе прочего говорится в письме «Зенита» в адрес руководства Единой лиги ВТБ.

Помимо восьми российских клубов в Лиге ВТБ представлены казахстанская «Астана» и белорусский «Цмоки-Минск».

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