Алекс Пойтресс – MVP февраля в Единой лиге ВТБ

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Алекс Пойтресс признан MVP чемпионата лиги ВТБ по итогам февраля.

В феврале провел 2 выездных матча, обыграв «Зелена-Гуру» (79:52) и «Цмоки-Минск» (90:74). Пойтресс стал самым эффективным игроком команды, набирая в среднем 11,5 очка, 6,0 подбора, 1,5 передачи и 1,5 блок-шота.

Эффективность американца в феврале составляла в среднем 19,0 балла.

По итогам месяца «Зенит» идет на 3-м месте в таблице с 10 победами в 13 матчах.

«Я очень рад получить эту награду. Команда хорошо проявила себя в победных матчах и при сложном календаре. Счастлив стать MVP и разделяю эту награду со своими партнерами по команде», – сказал .

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