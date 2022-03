Карл-Энтони Таунс исполнил ключевой 3-очковый в концовке матча с «Кавальерс»

Центровой «Миннесоты» стал автором ключевого 3-очкового попадания в концовке матча с «Кавальерс» (127:122).

Таунс забросил при счете 122:122 за 11,8 секунды до финальной сирены.

В активе Таунса 17 очков, 4 подбора и 3 передачи.

Звезду НБА обвиняют в мошенничестве с NFT-токенами. Получил 1,5 млн – подарил по майке с автографом

KAT came up clutch for the T’Wolves 🥶



Catch all of the biggest moments of the night on #CrunchTime – exclusively on the @NBA App pic.twitter.com/jhQt5XCJYT