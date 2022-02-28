Евролига приостановила договорные отношения с Банком ВТБ

объявила о приостановке маркетингового партнерства с Банком ВТБ до дальнейшего уведомления в связи со спецоперацией России в Украине. Бренда банка временно не будет на турнирах организации.

Ранее в понедельник Исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение приостановить участие российских команд в Евролиге (ЦСКА, УНИКС, «Зенит») и Еврокубке («Локомотив-Кубань»).

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Главная звезда сборной России – Зоран Лукич. Дал шанс молодым и обыграл Нидерланды в Перми