Билли Донован – об удалении Демара Дерозана за споры с арбитром: «На нем действительно сразу фолят, и он должен бросать штрафные»

Главный тренер считает несправедливым удалением форварда в концовке матча команды против .

«Я подумал в начале игры, что на нем действительно сразу фолят, и он должен бросать штрафные. Я же не кино смотрел, это было прямо у меня на глазах, когда я наблюдал некоторые эпизоды матча, происходящие неподалеку», – заявил Донован.

Дерозан проявил недовольство, когда, по его мнению, арбитры в очередной не заметили нарушение правил на нем в концовке игры. За агрессивные споры форвард был удален с площадки.

«Чикаго» проиграл «Мемфису» со счетом 110:116.