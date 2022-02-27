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    Билли Донован – об удалении Демара Дерозана за споры с арбитром: «На нем действительно сразу фолят, и он должен бросать штрафные»

    Теги Чикаго Мемфис НБА Билли Донован Демар Дерозан Баскетбол

    Главный тренер «Чикаго» Билли Донован считает несправедливым удалением форварда Демара Дерозана в концовке матча команды против «Мемфиса».

    «Я подумал в начале игры, что на нем действительно сразу фолят, и он должен бросать штрафные. Я же не кино смотрел, это было прямо у меня на глазах, когда я наблюдал некоторые эпизоды матча, происходящие неподалеку», – заявил Донован.

    Дерозан проявил недовольство, когда, по его мнению, арбитры в очередной не заметили нарушение правил на нем в концовке игры. За агрессивные споры форвард был удален с площадки.

    «Чикаго» проиграл «Мемфису» со счетом 110:116.

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