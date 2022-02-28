Артем Панченко: «Ваш новый лучший кент – коврик для йоги или его аналоги»

Баскетбольный эксперт в своем твиттере дал рекомендации для тех, кому может потребоваться провести продолжительное время в подвале с другими людьми.

«Самый банальный совет: если сидите в подвале, попросите у кого-то с первых этажей их пароль от вайфая. Вы не представляете как это помогает.

Большинство подвалов не отапливается, поэтому обязательны шапка, перчатки и двое штанов. Максимальное количество покрывал и подушек под жопу из-за холодных стен. Ваш новый лучший кент – коврик для йоги или его аналоги.

Панченко также написал:

«Не забывайте о главных вещах:

- забота и правильное общение с чужими маленькими детьми

- вы будете вместе с теми, кто склонен к панике, и вы для всех будете главным источником информации и спокойствия

- людям необходимо ваше лидерство», – написал Панченко.

Что теперь будет с нашим спортом? Тур РПЛ и финал Лиги чемпионов в Питере под вопросом, Клэбо просит перенести лыжный Кубок мира из Тюмени