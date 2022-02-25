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    Домантас Сабонис: «Мы лишь хотим, чтобы это закончилось и наступил мир»

    Теги Сакраменто НБА Домантас Сабонис Баскетбол

    Литовский центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис прокомментировал введение чрезвычайного положения в Литве.

    «Вся моя семья в Литве. Так что все, что я могу пожелать, это чтобы они были в безопасности. Они соблюдают необходимые правила.

    Мы лишь хотим, чтобы это закончилось и наступил мир», – сказал Сабонис.

    Литовский парламент ввел в стране режим чрезвычайного положения до 10 марта в связи с ситуацией в Украине.

    Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

    По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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