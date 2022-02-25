Домантас Сабонис: «Мы лишь хотим, чтобы это закончилось и наступил мир»

Литовский центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис прокомментировал введение чрезвычайного положения в Литве.
«Вся моя семья в Литве. Так что все, что я могу пожелать, это чтобы они были в безопасности. Они соблюдают необходимые правила.
Мы лишь хотим, чтобы это закончилось и наступил мир», – сказал Сабонис.
Литовский парламент ввел в стране режим чрезвычайного положения до 10 марта в связи с ситуацией в Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
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