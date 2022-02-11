«Индиана» и «Финикс» обсуждали возможный обмен Сабониса на Эйтона

Руководители «Индианы» и обсуждали возможный обмен, в результате которого литовский бигмен мог перейти в «Санз», а центровой мог стать игроком «Пэйсерс», сообщает инсайдер Зак Лоу.

Переговоры не продвинулись дальше начальной стадии. Ни одна из сторон не сделала официального предложения.

В итоге за несколько дней до дедлайна обменов «Пэйсерс» отправили Сабониса вместе с Джереми Лэмбом, Джастином Холидэей и выбором на драфте в «Кингз» за Тайриза Халибертона, Бадди Хилда и Тристана Томпсона.

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