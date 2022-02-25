Единая лига ВТБ объявила о выходе «Калева» из состава участников

Эстонский «Калев» выходит из состава участников лиги ВТБ.

«24 февраля Лига ВТБ получила официальное письмо-заявление от о том, что клуб принял решение выйти из состава участников чемпионата.

«Калев», наряду с ЦСКА и УНИКСом, является клубом, который принимал участие во всех сезонах Лиги, начиная с чемпионата 2009/10. В сезоне 2018/19 команда из Таллина вышла в плей-офф и заняла наивысшее для себя 7-е итоговое место по итогам чемпионата.

Единая лига ВТБ сожалеет, что в очередной раз политика вмешалась в спорт. В 2014 году по этой же причине чемпионат покинули сильные литовские клубы», – отмечается на сайте Лиги ВТБ.

В ближайшее время директорат Единой лиги ВТБ примет решение по текущему турнирному положению команд.

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