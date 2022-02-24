«Калев» официально покинул состав участников Единой лиги ВТБ

Эстонский «Калев» официально заявил, что покидает состав участников Единой лиги ВТБ.
«Ввиду российской агрессии, которая привела к войне в Украине, «Калев» аннулирует свое членство в Единой лиге ВТБ, поскольку мы не видим возможности продолжать после шагов, которые предприняла Россия.
Наша команда против любого рода насилия и военных действий.
У нас давние отношения с Лигой ВТБ, которая дала нашей команде и игрокам возможность выступать в лиге высокого уровня, но действия России неприемлемы», – говорится в заявлении.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
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