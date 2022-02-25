«Зелена-Гура» объявила о приостановке выступления в Единой лиге ВТБ

Польская официально объявила о том, что прекращает выступление в лиге ВТБ.

«Мы хотим поблагодарить Единую лигу ВТБ за исключительные три года спортивных состязаний на самом высоком уровне. Но в настоящий момент есть все же более важные вещи, чем баскетбол. Мы выступаем против насилия и войны. Мы приостанавливаем наше участие в турнире», – говорится в сообщении клуба.

Состав участников Единой лиги ВТБ перед этим уже покинул эстонский «Калев».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Что теперь будет с нашим спортом? Тур РПЛ и финал Лиги чемпионов в Питере под вопросом, Клэбо просит перенести лыжный Кубок мира из Тюмени