«Зелена-Гура» объявила о приостановке выступления в Единой лиге ВТБ

Польская «Зелена-Гура» официально объявила о том, что прекращает выступление в Единой лиге ВТБ.
«Мы хотим поблагодарить Единую лигу ВТБ за исключительные три года спортивных состязаний на самом высоком уровне. Но в настоящий момент есть все же более важные вещи, чем баскетбол. Мы выступаем против насилия и войны. Мы приостанавливаем наше участие в турнире», – говорится в сообщении клуба.
Состав участников Единой лиги ВТБ перед этим уже покинул эстонский «Калев».
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