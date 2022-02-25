Мишко Разнатович: «Из-за несправедливости правил НБА Мицич может так и не попасть в лигу»

Известный агент Мишко Разнатович заявил, что ситуация с MVP Евролиги Василие Мицичем демонстрирует несправедливость нынешних правил НБА.
Мицич хотел перебраться в НБА в межсезонье-2021, но владеющая правами на серба «Оклахома» не сделала ему устраивающее предложение. Другие клубы лиги не могут подписать игрока «Анадолу Эфеса».
«Я планировал публично высказаться по поводу правил НБА. Для начала скажу, что да, НБА прекрасна и устроена намного лучше, чем мы здесь, в Европе. И все же возникает ситуация, когда одна команда владеет правами на игрока, и вот она не хочет делать ему предложение по контракту, не хочет и обменивать. А это лучший игрок в Европе.
В итоге этот игрок так и не играет в НБА, хотя он лучше 80% тех, кто там есть. Не думаю, что это справедливо.
Обычно они приходят к джентельменским соглашениям, но иногда нет. То есть теоретически может получиться так, что «Оклахома» не подпишет Мицича и не обменяет его, он будет вынужден остаться в Европе, несмотря на желание играть в НБА», – сказал Разнатович.
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