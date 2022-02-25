Мишко Разнатович: «Из-за несправедливости правил НБА Мицич может так и не попасть в лигу»

Известный агент Мишко Разнатович заявил, что ситуация с MVP Евролиги Василие Мицичем демонстрирует несправедливость нынешних правил НБА.

Мицич хотел перебраться в НБА в межсезонье-2021, но владеющая правами на серба «Оклахома» не сделала ему устраивающее предложение. Другие клубы лиги не могут подписать игрока .

«Я планировал публично высказаться по поводу правил НБА. Для начала скажу, что да, НБА прекрасна и устроена намного лучше, чем мы здесь, в Европе. И все же возникает ситуация, когда одна команда владеет правами на игрока, и вот она не хочет делать ему предложение по контракту, не хочет и обменивать. А это лучший игрок в Европе.

В итоге этот игрок так и не играет в НБА, хотя он лучше 80% тех, кто там есть. Не думаю, что это справедливо.

Обычно они приходят к джентельменским соглашениям, но иногда нет. То есть теоретически может получиться так, что «Оклахома» не подпишет Мицича и не обменяет его, он будет вынужден остаться в Европе, несмотря на желание играть в , – сказал Разнатович.

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