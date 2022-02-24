Клубы Евролиги встретятся в пятницу, чтобы обсудить дальнейшие действия

18 клубов-учатников Евролиги встретятся в пятницу, 25 февраля, чтобы обсудить события, происходящие в Украине, и предпринять необходимые действия.

«В свете событий, которые происходят в Украине, непрерывно следит за ситуацией и решениями, которые принимают национальные и международные власти.

Евролига продолжит проводить матчи в соответствии с календарем, пока безопасности всех участвующих команд ничего не угрожает, и пока не приняты правительственные решения, препятствующие проведению матчей в обычных условиях», – говорится в заявлении лиги.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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