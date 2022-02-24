Сборная Украины отменила последнюю тренировку перед матчем с Испанией

Сборная Украины отменила последнюю тренировку перед матчем квалификации чемпионата мира-2023 против Испании из-за ситуации в стране, сообщает Mundo Deportivo.

Матч должен состояться сегодня в Кордове в 22:45 по московскому времени.

Украина решила не тренироваться, чтобы уточнить детали предстоящей встречи. По словам представителя украинской сборной, команда «не настроена» на игру.

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