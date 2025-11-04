Джа Морэнт вернулся в состав «Мемфиса» после отстранения на одну игру

Джа Морэнт вернулся в состав после дисциплинарного взыскания.

Лидер «Мемфиса » вышел в стартовой пятерке в матче против «Детройта» (106:114). Он отбыл дисквалификацию на одну игру за поведение, наносящее ущерб команде.

Морэнт провел на площадке 34 минуты, набрав 18 очков (5/16 с игры), 6 подборов и 10 передач.

Главный тренер «Мемфиса» Туомас Иисало не стал вдаваться в подробности разногласий с разыгрывающим перед матчем в понедельник, заявив, что это «внутреннее дело», которое не будет обсуждаться публично.

«Мы обсудили ситуацию, наш настрой теперь – двигаться вперед и победить «Пистонс», – заявил специалист.