Джа Морэнт вернулся в состав «Мемфиса» после отстранения на одну игру
Джа Морэнт вернулся в состав после дисциплинарного взыскания.
Лидер «Мемфиса» вышел в стартовой пятерке в матче против «Детройта» (106:114). Он отбыл дисквалификацию на одну игру за поведение, наносящее ущерб команде.
Морэнт провел на площадке 34 минуты, набрав 18 очков (5/16 с игры), 6 подборов и 10 передач.
Главный тренер «Мемфиса» Туомас Иисало не стал вдаваться в подробности разногласий с разыгрывающим перед матчем в понедельник, заявив, что это «внутреннее дело», которое не будет обсуждаться публично.
«Мы обсудили ситуацию, наш настрой теперь – двигаться вперед и победить «Пистонс», – заявил специалист.
