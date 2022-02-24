Джейсон Кидд: «Дончич заиграл на уровне MVP. Рассчитываем, что это продолжится во второй половине сезона»

Главный тренер «Мэверикс» отметил игру разыгрывающего после дедлайна, когда техасцы обменяли звездного «большого» Кристапса Порзингиса.

«Лука представляет собой такого игрока, который способен вести за собой на протяжении не только лишь четырех матчей, но большей части сезона. Мы видели его способности перед перерывом. Он играет на очень высоком уровне. И речь не только о набранных очках, но и том, чтобы задействовать товарищей по команде, создавать для них оптимальные условия.

Дончич заиграл не просто как игрок Матча звезд, но на уровне MVP. Рассчитываем, что это продолжится во второй половине сезона», – заявил Кидд.

В четырех матчах перед Звездным уикендом словенец набирал по 41,5 очка в среднем за игру.

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