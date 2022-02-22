Евролига. Женщины. «Монпелье» примет «Венецию»

Во вторник, 22 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги французский «Монпелье» примет итальянскую «Венецию».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Монпелье Франция – Венеция Италия
22 февраля. 22:00
Турнирное положение: УГМК Россия – 13-0, Авенида Испания – 10-3, УСК Чехия – 10-4, Монпелье Франция – 6-6, ТТТ-Рига Латвия – 5-8, МБА Россия – 4-9, Венеция Италия – 4-9, Сексард Венгрия – 0-13.
Группа B
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 11-3, Фамила Италия – 8-6, Шопрон Венгрия – 8-6, Динамо Курск Россия – 8-6, Жирона Испания – 7-6, Ланды Франция – 6-7, Галатасарай Турция – 5-9, Гдыня Польша – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Супер Марио, прозвища и шутки о насвае. Пять вещей, которыми запомнился Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022
Гид по драфт-комбайну НБА: что это такое, что там оценивают и как меняются результаты