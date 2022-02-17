Евролига. Женщины. МБА примет «Монпелье»

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В четверг, 17 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги московская МБА примет французский «Монпелье».

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Женщины

Группа А 

МБА Россия – Монпелье Франция

17 февраля. 19:00

Турнирное положение: УГМК Россия – 13-0, Авенида Испания – 10-3, УСК Чехия – 9-4, Монпелье Франция – 6-5, ТТТ-Рига Латвия – 5-7, МБА Россия – 3-8, Венеция Италия – 3-9, Сексард Венгрия – 0-13. 

Группа B

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 10-3, Фамила Италия – 8-5, Шопрон Венгрия – 8-6, Динамо Курск Россия – 8-6, Жирона Испания – 7-6, Ланды Франция – 6-7, Галатасарай Турция – 5-9, Гдыня Польша – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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