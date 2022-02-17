Евролига. Женщины. МБА примет «Монпелье»

В четверг, 17 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги московская МБА примет французский «Монпелье».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
МБА Россия – Монпелье Франция
17 февраля. 19:00
Турнирное положение: УГМК Россия – 13-0, Авенида Испания – 10-3, УСК Чехия – 9-4, Монпелье Франция – 6-5, ТТТ-Рига Латвия – 5-7, МБА Россия – 3-8, Венеция Италия – 3-9, Сексард Венгрия – 0-13.
Группа B
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 10-3, Фамила Италия – 8-5, Шопрон Венгрия – 8-6, Динамо Курск Россия – 8-6, Жирона Испания – 7-6, Ланды Франция – 6-7, Галатасарай Турция – 5-9, Гдыня Польша – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Женская сборная России впервые за 12 лет вышла на чемпионат мира