Яннис Адетокумбо: «Я не смотрю на других великих игроков. Ориентируюсь на себя»

Форвард рассказал о том, как видит свою карьеру в баскетболе.

«В конце концов, ты должен двигаться в своем темпе. Я собираюсь быть лучшей версией себя. Куда это приведет меня? Я не знаю. Я не смотрю на других великих игроков и не говорю: «Я хочу так же». Всегда ориентируюсь на свой собственный потенциал и на то, как я могу его реализовать.

В конце моей карьеры хотел бы сказать, что отдал все. Куда бы это меня ни привело. Надеюсь, что буду одним из лучших игроков в истории, но если нет, то неважно. Я буквально одержим баскетболом. Сначала я даже не знал о нем, но сейчас вижу, что одержим этой игрой», – заявил греческий игрок.

Адетокумбо является действующим чемпионом в составе «Бакс». В нынешнем сезоне он набирает 29,4 очка, 11,2 подбора и 6 передач в среднем за игру.