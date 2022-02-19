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    Джа Морэнт распивал текилу и показывал пачки денег во время частного перелета в Кливленд

    Теги светская хроника Мемфис НБА видео Матч всех звезд НБА соцсети Джа Морэнт Баскетбол

    Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт добирался до Кливленда, где пройдет Матч всех звезд НБА, вместе со своим окружением на частном рейсе

    Члены семьи Морэнта вели прямую трансляцию в инстаграме. На видео из самолета попали моменты, где 22-летний баскетболист пьет текилу из горла, а также показывает пачки денег.

    Действия дебютанта Матча звезд вызвали осуждение со стороны многих пользователей соцсетей.

    Инструкция по применению. Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022

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