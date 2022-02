Джа Морэнт распивал текилу и показывал пачки денег во время частного перелета в Кливленд

Лидер добирался до Кливленда, где пройдет Матч всех звезд НБА, вместе со своим окружением на частном рейсе

Члены семьи Морэнта вели прямую трансляцию в инстаграме. На видео из самолета попали моменты, где 22-летний баскетболист пьет текилу из горла, а также показывает пачки денег.

Действия дебютанта Матча звезд вызвали осуждение со стороны многих пользователей соцсетей.

come on cause im lit . shittinnn meeeee 😂💪🏽 https://t.co/FSLcHGrEAM