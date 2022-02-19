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    Ричард Джефферсон подколол Кендрика Перкинса по поводу качества игры в его последних сезонах

    Теги Кендрик Перкинс Ричард Джефферсон НБА видео Матч всех звезд НБА Баскетбол

    Экс-игроки НБА Ричард Джефферсон и Кендрик Перкинс выступили комментаторами во время Матча знаменитостей в рамках Звездного уикенда НБА.

    По ходу трансляции Джефферсон подколол Перкинса по поводу качества игры в его последних сезонах.

    Ричард признался, что не играл в баскетбол после завершения карьеры в 2018 году. У Перкинса спросили, когда он играл в последний раз, но Джефферсон ответил за него.

    «Он закончил играть за два года до того, как завершил карьеру», – произнес Джефферсон.

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    Публикация от SportsCenter (@sportscenter)

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