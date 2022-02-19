Ричард Джефферсон подколол Кендрика Перкинса по поводу качества игры в его последних сезонах

Экс-игроки НБА Ричард Джефферсон и выступили комментаторами во время Матча знаменитостей в рамках Звездного уикенда НБА.

По ходу трансляции Джефферсон подколол Перкинса по поводу качества игры в его последних сезонах.

Ричард признался, что не играл в баскетбол после завершения карьеры в 2018 году. У Перкинса спросили, когда он играл в последний раз, но Джефферсон ответил за него.

«Он закончил играть за два года до того, как завершил карьеру», – произнес Джефферсон.

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