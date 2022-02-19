Мяч с автографами Обамы, Кобе, Мэджика и Леброна выставлен на аукцион

Мяч с автографами экс-президента США Барака Обамы, а также прославленных баскетболистов , , и выставлен на аукцион.

В 2010 году Обама пригласил звезд баскетбола на свой 49-й день рождения. Состоялся товарищеский матч, Барак и его гости после завершения встречи расписались на мяче.

Ожидается, что мяч будет продан за 12 тысяч долларов. Аукцион состоится 28 февраля.

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Heritage Auctions