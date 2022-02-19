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    Мяч с автографами Обамы, Кобе, Мэджика и Леброна выставлен на аукцион

    Теги светская хроника Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Кармело Энтони Кобе Брайант НБА фото Барак Обама Баскетбол

    Мяч с автографами экс-президента США Барака Обамы, а также прославленных баскетболистов Кобе Брайанта, Мэджика Джонсона, Леброна Джеймса и Кармело Энтони выставлен на аукцион.

    В 2010 году Обама пригласил звезд баскетбола на свой 49-й день рождения. Состоялся товарищеский матч, Барак и его гости после завершения встречи расписались на мяче.

    Ожидается, что мяч будет продан за 12 тысяч долларов. Аукцион состоится 28 февраля.

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    Heritage Auctions

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