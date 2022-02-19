Кейд Каннингем исполнил ключевой бросок в финале Турнира восходящих звезд

Разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем стал автором ключевого попадания в финальной встрече Турнира восходящих звезд между командами Бэрри и Айзейи.
Каннингем забросил из-за дуги при 21:20 в пользу команды Бэрри, которая в итоге победила со счетом 25:20.
Каннингем признан MVP Турнира восходящих звезд НБА.
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Cade hits a HUGE three for Team Barry 🎯 pic.twitter.com/jqhQvQLiNk— NBA TV (@NBATV) February 19, 2022