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    Кейд Каннингем исполнил ключевой бросок в финале Турнира восходящих звезд

    Теги Детройт НБА видео Матч всех звезд НБА Кейд Каннингем Баскетбол

    Разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем стал автором ключевого попадания в финальной встрече Турнира восходящих звезд между командами Бэрри и Айзейи.

    Каннингем забросил из-за дуги при 21:20 в пользу команды Бэрри, которая в итоге победила со счетом 25:20.

    Каннингем признан MVP Турнира восходящих звезд НБА.

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