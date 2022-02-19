Кейд Каннингем исполнил ключевой бросок в финале Турнира восходящих звезд

Разыгрывающий «Пистонс» стал автором ключевого попадания в финальной встрече Турнира восходящих звезд между командами Бэрри и Айзейи.

Каннингем забросил из-за дуги при 21:20 в пользу команды Бэрри, которая в итоге победила со счетом 25:20.

Каннингем признан MVP Турнира восходящих звезд .

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