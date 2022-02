Форвард «Рокетс» стал автором победного попадания в полуфинале Турнира восходящих звезд .

Тэйт вывел команду Бэрри в финал, набрав 2 очка в проходе при счете 48:48.

В 1/2 финала против команды Пэйтона Джейшон записал на свой счет 7 очков и 6 подборов.

