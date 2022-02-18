Григорий Шуховцов продолжит карьеру в «Уралмаше»

Центровой Григорий Шуховцов (38 лет, 211 см) заключил соглашение с екатеринбургским , выступающем в Суперлиге-1.

Бывший игрок ЦСКА начинал сезон в «Уфимце», набирая 11,4 очка и 5,9 подбора в среднем за матч.

Шуховцов также выступал за московское «Динамо», «Локомотив-Кубань», УНИКС, «Парму», «Новосибирск» и «Восток-65».

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