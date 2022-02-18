Два тренера «Югры» подрались во время матча Суперлиги

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Главный тренер клуба Суперлиги-1 «Университет-Югра» Артем Ольхов вступил в конфликт с другим тренером команды Олегом Теном во время домашнего матча с «Темп-СУМЗ-УГМК» в Сургуте. 

По ходу встречи Ольхов о чем-то спорил с Теном. В какой-то момент второй попытался ударить в коллегу в лицо, упав при этом со стула. Двух специалистов разняли баскетболисты «Югры».

Стоит отметить, что Ольхов не в первый раз становится участником подобных инцидентов. Будучи баскетболистом, он подрался с одним из болельщиков, а также со своим отцом – бывшим тренером «Югры» Сергеем Ольховым.

Клуб из Сургута в четверг потерпел поражение со счетом 81:85.

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