Ростислав Вергун: «Зенит» – очень организованная и качественная команда, сбалансированная во всех линиях»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Зенита» в домашнем матче Лиги ВТБ (74:90).

«Мы встречались с очень организованной и качественной командой, сбалансированной во всех линиях. Была хорошая возможность проверить себя против соперника такого уровня. Местами у нас получалось.

Но, наверное, долгая пауза все-таки сказывается, тяжело поймать качественный ритм. Плюс физически не на сто процентов готовы, чтобы поддерживать интенсивность, скорость, давление, агрессивную защиту, которую хотелось бы видеть. Конечно, не показывая свой лучший баскетбол, сложно рассчитывать на положительный результат в игре против , – сказал Вергун.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство