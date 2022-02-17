Хавьер Паскуаль: «После большого перерыва «Зенит» прибавил в нападении»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль отметил, что во второй половине матча Лиги ВТБ против «Цмоки-Минска» его команда прибавила в нападении и набрала 50 очков.

«Цмоки» — команда с отличным тренером, хорошо подготовленная. Я думаю, что они проделали очень хорошую работу и показали очень хорошую игру.

Что касается нашей команды, то мы начали игру с большим количеством открытых бросков, которые не забили. Но после большого перерыва прибавили в нападении — вот почему набрали 50 очков во второй половине.

Сейчас у нас есть время немного восстановиться и хорошо подготовиться к следующим матчам», – сказал Паскуаль.

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