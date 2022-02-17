Тель-авивский «Маккаби» попробует договориться с Андреа Тринкьери в межсезонье-2022

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«Маккаби Тель-Авив» ведет переговоры с кандидатом на пост главного тренера Одедом Каташем. Никаких договоренностей между сторонами пока нет.

Как сообщает sport5.co.il, в межсезонье-2022 «Маккаби» попытается договориться с главным тренером «Баварии» Андреа Тринкьери.

Итальянец имеет контракт до 2023 года с мюнхенским клубом.

На этой неделе «Маккаби» отправил в отставку главного тренера Янниса Сферопулоса. 

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