Тель-авивский «Маккаби» попробует договориться с Андреа Тринкьери в межсезонье-2022

«Маккаби Тель-Авив» ведет переговоры с кандидатом на пост главного тренера Одедом Каташем. Никаких договоренностей между сторонами пока нет.
Как сообщает sport5.co.il, в межсезонье-2022 «Маккаби» попытается договориться с главным тренером «Баварии» Андреа Тринкьери.
Итальянец имеет контракт до 2023 года с мюнхенским клубом.
На этой неделе «Маккаби» отправил в отставку главного тренера Янниса Сферопулоса.
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