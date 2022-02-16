Одед Каташ может возглавить «Маккаби Тель-Авив»

ведет переговоры с кандидатом на пост главного тренера команды . Сообщается, что никаких договоренностей между сторонами пока нет.

В прошлом году 47-летний израильский специалист привел «Панатинаикос» к победам в Кубке Греции и чемпионате Греции.

Вчера «Маккаби» отправил в отставку главного тренера Янниса Сферопулоса. В понедельник клуб проиграл тель-авивскому «Хапоэлю» в полуфинале Кубка Израиля. После этого болельщики пытались прорваться в раздевалку команды.

«Хотя бы мы не сдались». ЦСКА превратился в прошлогодние «Химки» и уже сливает командам из подвала