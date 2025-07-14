Инсайдер Марк Спирс: «Уорриорз» ожидали, что Эл Хорфорд подпишет контракт с ними на прошлой неделе»

Эл Хорфорд не торопится с решением о своем будущем.

«Всех беспокоит ситуация с Хорфордом. «Уорриорз» ожидали, что он подпишет с ними контракт на прошлой неделе. Этого не произошло. «Лейкерс», «Милуоки», «Атланта» по-прежнему проявляют интерес.

И завершение карьеры все еще остается реальной опцией. Он совершенно не торопится. Его семья готовится к появлению 6-го ребенка.

Положительное влияние может оказать его старший сын, которому 10 лет. Он начал иногда сопровождать отца во время путешествий. Парень любит баскетбол. Он может побудить отца поиграть со Стефом Карри», – рассказал инсайдер Марк Спирс.