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Инсайдер Марк Спирс: «Уорриорз» ожидали, что Эл Хорфорд подпишет контракт с ними на прошлой неделе»

Эл Хорфорд не торопится с решением о своем будущем.

«Всех беспокоит ситуация с Хорфордом. «Уорриорз» ожидали, что он подпишет с ними контракт на прошлой неделе. Этого не произошло. «Лейкерс», «Милуоки», «Атланта» по-прежнему проявляют интерес.

И завершение карьеры все еще остается реальной опцией. Он совершенно не торопится. Его семья готовится к появлению 6-го ребенка.

Положительное влияние может оказать его старший сын, которому 10 лет. Он начал иногда сопровождать отца во время путешествий. Парень любит баскетбол. Он может побудить отца поиграть со Стефом Карри», – рассказал инсайдер Марк Спирс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
возможные переходы
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