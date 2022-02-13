ACB. «Баскония» примет «Бетис», «Реал» в гостях сыграет с «Уникахой» и другие матчи

В воскресенье, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.

примет , «Реал» в гостях сыграет с «Уникахой».

ACB

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 16-4, Барселона – 14-3, – 14-7, – 12-6, – 11-8, Тенерифе – 11-8, Мурсия – 10-8, Баскония – 10-9, Бильбао – 10-9, Бреоган– 9-9, – 8-10, Сарагоса – 8-13, Фуэнлабрада – 7-12, Андорра – 7-13, Обрадойро – 7-13, Бетис – 5-13, Сан-Пабло Бургос – 4-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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