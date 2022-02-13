ACB. «Баскония» примет «Бетис», «Реал» в гостях сыграет с «Уникахой» и другие матчи

В воскресенье, 13 февраля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.
«Баскония» примет «Бетис», «Реал» в гостях сыграет с «Уникахой».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 февраля, 14.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Битси Баскония
- Фонтеккьо (27 + 7 подборов), Костелло (20), Гедрайтис (18), Болдуин (5), Маринкович (0) – старт; Грэйнджер (8), Инок (7), Куруц (6), Седекерскис (2), Райесте (0).
- Дата проведения
- 13 февраля, 15.00, «Гран-Канария Арена»
- Гран-Канария
- Альбиси (13), Диоп (9), Эннис (8), Сальво (3), Диоп (2) – старт; Бруссино (17), Шурна (15 + 8 подборов), Пустовой (6), Стевич (3), Крамер (2), Гарсия (1), Лопес (0).
- Дата проведения
- 13 февраля, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 13 февраля, 20.30, «Паласио де Депортес де Малага»
Положение команд: Реал – 16-4, Барселона – 14-3, Манреса – 14-7, Валенсия – 12-6, Ховентуд – 11-8, Тенерифе – 11-8, Мурсия – 10-8, Баскония – 10-9, Бильбао – 10-9, Бреоган– 9-9, Гран-Канария – 8-10, Сарагоса – 8-13, Уникаха – 7-11, Фуэнлабрада – 7-12, Андорра – 7-13, Обрадойро – 7-13, Бетис – 5-13, Сан-Пабло Бургос – 4-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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