ACB. «Манреса» победила «Сарагосу», «Ховентуд» сыграет с «Тенерифе»

В субботу, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут три матча.
«Манреса» взяла верх над «Сарагосой (94:73)», «Ховентуд» дома сыграет с «Тенерифе».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 20.00, «Pavelló Nou Congost»
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.45, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Положение команд: Реал – 16-4, Барселона – 14-3, Валенсия – 12-6, Манреса – 13-7, Ховентуд – 11-7, Тенерифе – 10-8, Мурсия – 10-8, Бильбао – 10-9, Баскония – 9-9, Бреоган– 9-9, Гран-Канария – 8-10, Сарагоса – 8-12, Уникаха – 7-11, Андорра – 7-12, Фуэнлабрада – 7-12, Обрадойро – 6-13, Бетис – 5-13, Сан-Пабло Бургос – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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