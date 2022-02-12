ACB. «Манреса» победила «Сарагосу», «Ховентуд» сыграет с «Тенерифе»

В субботу, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут три матча.

«Манреса» взяла верх над «Сарагосой (94:73)», «Ховентуд» дома сыграет с .

ACB

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 16-4, Барселона – 14-3, Валенсия – 12-6, – 13-7, – 11-7, Тенерифе – 10-8, Мурсия – 10-8, Бильбао – 10-9, Баскония – 9-9, Бреоган– 9-9, Гран-Канария – 8-10, – 8-12, Уникаха – 7-11, – 7-12, Фуэнлабрада – 7-12, Обрадойро – 6-13, Бетис – 5-13, Сан-Пабло Бургос – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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