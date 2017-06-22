Тесть президента РФБ Андрея Кириленко объявлен в розыск

Советский баскетболист, тесть президента РФБ Андрея Кириленко, бывший председатель правления банка «Клиентский» Андрей Лопатов был объявлен в розыск. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает «Росбалт».

Подозреваемого несколько раз вызывали на допрос сотрудники правоохранительных органов, однако банкир проигнорировал все повестки.

По словам собеседника издания, в ближайшее время Лопатову, которого обвиняют в хищении средств кредитной организации, предъявят заочные обвинения. Затем следователи планируют идти в суд с ходатайством о его заочном аресте.

По версии следствия, экс-предправления выводил из финансового учреждения средства под видом выдачи кредитов. Также от махинаций Лопатова пострадали и несколько клиентов банка «Клиентский», среди которых и руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. С его счета в банке пропало около 677 млн рублей.