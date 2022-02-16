Джеймс Уайзмен получил разрешение врачей на тренировки «5 на 5»

Врачи разрешили центровому участвовать в тренировках «5 на 5», сообщает ESPN.com.

Это последний шаг в процессе реабилитации Уайзмена после разрыва мениска в апреле прошлого года и признак того, что игрок близок к возвращению на площадку. Новость появилась ровно через неделю после того, как Уайзмен впервые после травмы принял участие в контактной тренировке «3 на 3».

Изначально планировалось, что Уайзмен вернется в строй в начале сезона. В середине декабря центровой перенес небольшую операцию на колене, что отсрочило его возвращение.

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