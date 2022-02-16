Девин Букер ударил Терэнса Мэнна между ног

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер в первой четверти матча против «Клипперс» ударил форварда соперников Терэнса Мэнна между ног.
Инцидент произошел во время атаки «Санз», когда Букер пытался обыграть Мэнна на дриблинге. После необычного приема Букера сделал степбэк и набрал 2 очка броском в прыжке.
Матч закончился победой «Финикса» – 103:96. Букера принес команде 26 очков.
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