Девин Букер ударил Терэнса Мэнна между ног

Атакующий защитник «Финикса» в первой четверти матча против ударил форварда соперников между ног.

Инцидент произошел во время атаки «Санз», когда Букер пытался обыграть Мэнна на дриблинге. После необычного приема Букера сделал степбэк и набрал 2 очка броском в прыжке.

Матч закончился победой «Финикса» – 103:96. Букера принес команде 26 очков.

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