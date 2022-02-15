Джеймс Харден не успел активировать опцию игрока на сезон-2022/23

Защитник Джеймс Харден перед дедлайном был обменян в «Филадельфию» из «Бруклина».

Отмечалось, что параллельно Харден активировал опцию игрока на сезон-2022/23 (47,4 миллиона долларов). Как рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, звездный защитник действительно планировал воспользоваться опцией, но официальные бумаги были поданы позже крайнего срока.

Таким образом, опция на данный момент не активирована.

Харден все еще может воспользоваться опцией в конце июня. В таком случае в августе он получит возможность подписать 4-летнее продление контракта на 223 миллиона долларов.

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